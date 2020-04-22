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В Тульской области водитель легковушки врезался во встречный автопоезд

В Тульской области водитель легковушки врезался во встречный автопоезд

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Утром 22 апреля на 241-м км автодороги М-2 «Крым», в Плавском районе Тульской области столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и автопоезд в составе седельного тягача Volvo с полуприцепом.
 
Предполагается, что 40-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения.
 
«В результате ДТП водитель Kia был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:27 +5
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Тульская областьПлавский район

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