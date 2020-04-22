При пожаре на улице Октябрьской в Туле один человек погиб, двое пострадали
Репортаж с места событий.
Днем 22 апреля в подвале дома №95-а по ул. Октябрьской начался пожар. К моменту приезда огнеборцев два подъезда дома были задымлены. Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов.
Они успели вывести 41 человека, из них троих с применением специальных спасательных устройств. По словам очевидцев, молодую женщину-инвалида, которая не может ходить, вынесли на руках. Она надышалась продуктами горения, и приехавшие врачи скорой забрали ее и еще одну пострадавшую пожилую женщину в больницу.
На месте работали 4 пожарных расчета, автолестница, медики и городская служба спасения.
В ходе осмотра места происшествия в подвале был найден труп мужчины. По словам местных жителей, он некоторое время жил в подполье. Предположительно, в том же месте, где нашли его тело, и находился очаг возгорания.
Окончательную причину пожара предстоит установить специалистам.