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При пожаре на улице Октябрьской в Туле один человек погиб, двое пострадали

При пожаре на улице Октябрьской в Туле один человек погиб, двое пострадали

Репортаж с места событий.

Днем 22 апреля в подвале дома №95-а по ул. Октябрьской начался пожар. К моменту приезда огнеборцев два подъезда дома были задымлены.  Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов. 

Они успели вывести 41 человека, из них троих с применением специальных спасательных устройств. По словам очевидцев, молодую женщину-инвалида, которая не может ходить, вынесли на руках. Она надышалась продуктами горения, и приехавшие врачи скорой забрали ее и еще одну пострадавшую пожилую женщину в больницу.

На месте работали 4 пожарных расчета, автолестница, медики и городская служба спасения.

В ходе осмотра места происшествия в подвале был найден труп мужчины. По словам местных жителей, он некоторое время жил в подполье. Предположительно, в том же месте, где нашли его тело, и находился очаг возгорания.

Окончательную причину пожара предстоит установить специалистам. 

 

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Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 1
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 2
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 3
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 4
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 5
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 6
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 7
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 8
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 9
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 10
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 11
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 12
Пожар на ул. Октябрьской, Фото: 13
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:36 +6
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