При пожаре на улице Октябрьской в Туле один человек погиб, двое пострадали

Днем 22 апреля в подвале дома №95-а по ул. Октябрьской начался пожар. К моменту приезда огнеборцев два подъезда дома были задымлены. Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов.

Они успели вывести 41 человека, из них троих с применением специальных спасательных устройств. По словам очевидцев, молодую женщину-инвалида, которая не может ходить, вынесли на руках. Она надышалась продуктами горения, и приехавшие врачи скорой забрали ее и еще одну пострадавшую пожилую женщину в больницу.

На месте работали 4 пожарных расчета, автолестница, медики и городская служба спасения.

В ходе осмотра места происшествия в подвале был найден труп мужчины. По словам местных жителей, он некоторое время жил в подполье. Предположительно, в том же месте, где нашли его тело, и находился очаг возгорания.

Окончательную причину пожара предстоит установить специалистам.