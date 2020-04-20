С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска

Фото из архива Myslo.

С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.

На заседании регионального оперативного штаба обсудили вопрос возможного введения в Тульской области режима пропусков.

По словам министра цифрового развития и связи региона Ярослава Ракова, при необходимости возможность подключения к системе электронных пропусков будет возможна со среды, 22 апреля. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что те, кто ходит на работу, в обязательном порядке должны начать процедуру регистрации электронных пропусков.

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