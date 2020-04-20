Фото из архива Myslo.
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
На заседании регионального оперативного штаба обсудили вопрос возможного введения в Тульской области режима пропусков.
По словам министра цифрового развития и связи региона Ярослава Ракова, при необходимости возможность подключения к системе электронных пропусков будет возможна со среды, 22 апреля. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».
Губернатор Алексей Дюмин заявил, что те, кто ходит на работу, в обязательном порядке должны начать процедуру регистрации электронных пропусков.
Внимание: актуальная информация по этой теме здесь.
сегодня, в 19:26, 56 6178 3
сегодня, в 14:08, 164 4994 5
сегодня, в 12:38, 26 14245 3
сегодня, в 11:14, 32 5749 4
Другие статьи по темам
Место