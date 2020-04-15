Крупный пожар в поселке Заокский: жители организовали сбор средств и вещей для погорельцев

Администрация обещает не остаться в стороне и тоже окажет людям помощь.

Ранее Myslo сообщал, что в результате пожара в поселке Заокский Тульской области пять семей остались без крыши над головой и нажитого имущества. Причиной происшествия, предварительно, стал поджог. Полицейские сейчас отрабатывают эту версию. В настоящее время неравнодушные жители Заокского организовали сбор предметов одежды в социальных сетях. Контакты и реквизиты погорельцев можно найти здесь Местная администрация сообщает, что держит ситуацию на контроле и обещает оказать людям материальную помощь.