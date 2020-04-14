новости
новости
Регистрация
В Пролетарском округе Тулы у водителя «Опеля» в машине нашли наркотики
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Пролетарском округе Тулы у водителя «Опеля» в машине нашли наркотики

Возбуждено уголовное дело.

Ранним утром при осуществлении надзора за дорожным движением в Пролетарском округе Тулы полицейские обратили внимание на автомобиль «Опель Астра». У экипажа ДПС возникло впечатление, что водитель находится в состоянии опьянения.

- При осуществлении проверочных и административных процедур, а также в ходе общения с водителем, сотрудники полиции предположили, что в автомобиле могут быть запрещенные вещества, так как поведение мужчины не соответствовало обстановке, — об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по г. Туле. Как сообщили в ведомстве, в ходе досмотра авто в присутствии понятых полицейские обнаружили свертки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области подтвердило, что 21-летний неработающий водитель хранил, предположительно, с целью сбыта 8,36 г наркотика метилэфедрона.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:36 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делонаркотикиполициянаркотики в машине

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Руднева в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина
На ул. Руднева в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина
В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок
В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.