В Пролетарском округе Тулы у водителя «Опеля» в машине нашли наркотики

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Ранним утром при осуществлении надзора за дорожным движением в Пролетарском округе Тулы полицейские обратили внимание на автомобиль «Опель Астра». У экипажа ДПС возникло впечатление, что водитель находится в состоянии опьянения.

- При осуществлении проверочных и административных процедур, а также в ходе общения с водителем, сотрудники полиции предположили, что в автомобиле могут быть запрещенные вещества, так как поведение мужчины не соответствовало обстановке, — об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Тульской области.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по г. Туле. Как сообщили в ведомстве, в ходе досмотра авто в присутствии понятых полицейские обнаружили свертки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области подтвердило, что 21-летний неработающий водитель хранил, предположительно, с целью сбыта 8,36 г наркотика метилэфедрона.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.