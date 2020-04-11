Алексей Дюмин проверил, как формируют наборы продуктов и товары первой необходимости для многодетных

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По инициативе губернатора наборы бесплатно получат порядка 27 тысяч граждан наиболее уязвимых категорий.

11 апреля губернатор Алексей Дюмин посетил склад, на котором формируются наборы продуктов и товаров первой необходимости для многодетных семей Тульской области.

Напомним, по инициативе губернатора наборы бесплатно получат порядка 27 тысяч граждан наиболее уязвимых категорий. В том числе — одинокие мамы, воспитывающие детей-инвалидов, семьи в трудной жизненной ситуации и малоимущие многодетные семьи.

Министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов доложил, что на этой площадке собирают наборы для малоимущих многодетных семей. Всего их будет 4 тысячи. В состав набора входят: несколько видов круп, рыбные и мясные консервы, мука, сахар, подсолнечное масло, молоко, кондитерские изделия, товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в основном это продукция предприятий региона. Цены устанавливались практически на уровне себестоимости. Предприниматели помогают комплектовать наборы, предоставляют транспорт. Готовые наборы отправляются в муниципальные образования для раздачи. Доставлять их жителям будут социальные работники и волонтеры.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область, как и вся страна, сейчас делает всё возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса и смягчить неудобства, которые он вызвал. В нынешних условиях особенно важно поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Губернатор выразил благодарность всем, кто подключился к этой работе: соцработникам, волонтёрам, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, представителем бизнеса.

- В лице коронавируса мы столкнулись с серьёзной угрозой и должны проявить единство в борьбе с ней, — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости количество наборов должно быть увеличено. Алексей Дюмин поручил Андрею Филиппову проработать этот вопрос.