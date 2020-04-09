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Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»

Тульские полицейские, медики и спасатели присоединились к флешмобу «Оставайтесь дома»

Участники флешмоба напомнили гражданам о необходимости оставаться дома и с пониманием относиться к складывающейся ситуации.

Полицейские, как и работники других экстренных служб и организаций, задействованных в жизнеобеспечении населения, в настоящее время остаются на посту, продолжая обеспечивать безопасность в общественных местах и на дорогах региона. 

При этом сотрудники Госавтоинспекции отдельно напоминают участникам дорожного движения, которым всё же пришлось выйти из дома по необходимости, о правилах безопасного поведения, а родителей, у которых появилась возможность провести время дома с детьми, полицейские призвали проводить с малышами уроки дорожной безопасности, изучая принципы построения безопасного маршрута движения «дом – школа – дом».

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает граждан, которые остаются дома, соблюдать меры пожарной безопасности и проинструктировать на эту тему детей. Если вы попали в беду необходимо звонить по номеру 112.

 
Сюжет: Коронавирус
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