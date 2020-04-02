«Вещи чистые, берите»: полиция, МЧС и спасатели проверяют подозрительный пакет

Фото: auvasmolokoube}I{alo.

Пользователь Myslo auvasmolokoube}I{alo сообщил , что днем 2 апреля у остановки общественного транспорта «Ул. Первомайская» длительное время находятся сотрудники МЧС, службы спасения, полицейские и пожарные.

По информации нашего корреспондента, причиной вызова экстренных служб стал пакет с запиской «Вещи чистые, берите». Визуально в пакете действительно находится одежда. Однако было принято решение проверить находку с помощью кинолога и специально обученной собаки.

UPD. Обновлено в 14:30. Предмет осмотрен кинологом и не представляет опасности.