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«Вещи чистые, берите»: полиция, МЧС и спасатели проверяют подозрительный пакет
Фото: auvasmolokoube}I{alo.

«Вещи чистые, берите»: полиция, МЧС и спасатели проверяют подозрительный пакет

Находку обнаружили на остановке общественного транспорта.

Пользователь Myslo auvasmolokoube}I{alo сообщил, что днем 2 апреля у остановки общественного транспорта «Ул. Первомайская» длительное время находятся сотрудники МЧС, службы спасения, полицейские и пожарные.
 
По информации нашего корреспондента, причиной вызова экстренных служб стал пакет с запиской «Вещи чистые, берите». Визуально в пакете действительно находится одежда. Однако было принято решение проверить находку с помощью кинолога и специально обученной собаки.
 
UPD. Обновлено в 14:30. Предмет осмотрен кинологом и не представляет опасности.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +5
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