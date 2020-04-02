Тулячку ударило током в троллейбусе: ищем очевидцев

По словам Маргариты Белкиной, в момент происшествия водитель и кондуктор никак не отреагировали на ЧП. И оплачивать лечение женщине тоже никто не собирается.

Происшествие с Маргаритой Белкиной случилось 11 февраля 2020 года около 8.10. Женщина собиралась на работу, села в троллейбус, следовавший по маршруту №5 в сторону Московского вокзала.

– Я садилась на остановке «Ул. Вознесенского». Но только я поставила ногу на подножку, меня сильно ударило током. Боль охватила обе ноги, да так мощно, что я не смогла даже закричать. Я выпала из троллейбуса на улицу. Хорошо, что внизу был снег, – вспоминает Маргарита Белкина. – Какая-то женщина помогла мне встать, потом посадила меня через среднюю дверь. Я доехала до работы и оттуда вызвала скорую. Оказалось, что у меня серьезно поврежден мениск в колене, причем изнутри и снаружи. Хирург сказал, что травму я получила от удара током.

Сейчас Маргарита не может работать, уже больше месяца на больничном. Женщина признается, что ей сложно справляться даже с домашними делами:

– Не могу долго стоять, наклоняться, то есть даже постирать не могу. А у меня четверо детей: старшей дочке 9 лет, младшей – 5 лет, за ними нужно ухаживать. Плюс на всё это время я осталась без заработной платы. И вообще не знаю, смогу ли выйти снова на работу. Я работаю уборщицей в школе, а как теперь мыть полы с такой болью? Мы оказались в сложной ситуации, у мужа тоже проблемы с работой, как и у всех сейчас в период пандемии. Лекарства стоят дорого. Одни уколы уже обошлись мне в три тысячи рублей, назначили еще два препарата, каждый по полторы тысячи. Плюс за остальные лекарства я уже заплатила четыре. На что покупать это всё?

По словам Маргариты, работники троллейбуса к проблеме оказались равнодушны. Когда всё произошло, водитель не сказал ни слова, даже не вышел, а кондуктор вообще отругала женщину за то, что та зашла в грязном пальто.

– Когда мы обратились в МКП «Тулгорэлектротранс», меня пригласили, дали мне шесть тысяч рублей и попросили написать расписку, что я их забрала. Но мои убытки гораздо больше. Мы хотим, чтобы мне хотя бы оплатили лечение. Юрист из благотворительного фонда согласился мне помочь, но нам нужны очевидцы.

Туляки, если вы стали свидетелями описанного выше происшествия, просьба откликнуться по тел.: 8-910-557-58-90, 8-953-952-63-38.

Оперативно узнать позицию МКП «Тулгорэлектротранс» не удалось. Myslo направил официальный запрос в организацию.