Сайты-двойники под подозрением: за сутки пятеро туляков пострадали от рук аферистов

Фото из архива Myslo

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировали пять случаев мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД. Схемы злоумышленников выглядят одинаково: жители региона отправляли предоплату продавцам, а после этого злоумышленники прекращали связь с покупателями.

Общий ущерб составил более 69 тысяч рублей. Потерпевшие пытались купить шубу, стиральную машину, детскую коляску и другие вещи.

А в Киреевске мужчина разместил объявление в соцсетях о пропаже портмоне с документами и банковскими картами. Он переслал неизвестному 3 тысячи рублей в качестве вознаграждения за возврат утерянной вещи. А после перевода пострадавший не получил ни собственной вещи, ни денег.

В полиции ещё раз напоминают о необходимости быть бдительными, советоваться со знакомыми и родственниками, прежде чем совершить ту или иную транзакцию.

Сотрудники полиции просят жителей региона быть бдительными при покупке товаров в интернете. Важно пользоваться только услугами известных сайтов и при этом обращать внимание на правильность написания адреса ресурса, чтобы не попасть на сайт-двойник. Кроме того, следует избегать предоплаты при покупке товаров на сервисах бесплатных объявлений.