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Экс-директор тульского детского лагеря зарабатывала на несуществующих сотрудниках
Фото pixabay.com

Экс-директор тульского детского лагеря зарабатывала на несуществующих сотрудниках

За преступление 5-летней давности женщину ожидает суд.

В Тульской области СУ СК РФ Тульской области завершило расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора детского оздоровительного лагеря для детей и подростков «Ласточка», расположенного в Ефремовском районе. Женщине вменяются два факта хищения вверенного ей имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Тульской области.

Речь идет о преступлениях, совершенных несколько лет назад, – в 2014 и 2015 году. Директор детского лагеря дважды вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы отработанном времени работника, фактически не исполнявшего трудовые обязанности, и предоставляла их в бухгалтерию. Те, не зная о ее преступных намерениях, начисляли несуществующему сотруднику зарплату.

Причитавшиеся работнику на основании фиктивных документов более 42 тысяч рублей бывший директор присвоила себе.

«Причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:20 +1
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