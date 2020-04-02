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Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков

Кроме того, ряд тульских предприятий приступил к производству средств личной гигиены.

2 апреля из Минпромторга России в аптеки региона поступило 30 тысяч антисептических средств. Гели для рук и спреи объемом от 50 до 100 мл можно будет приобрести в круглосуточных аптеках, сети аптек «Твой доктор» и «Здесь аптека». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

- Поставка антисептиков позволит ликвидировать имеющийся дефицит дезинфицирующих средств и обеспечит соблюдение жителями необходимых мер профилактики, - сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Помимо спиртовых антисептиков есть дезинфицирующие гели, спреи и растворы на основе хлоргексидина биглюконата, которые также обладают хорошим дезинфицирующим эффектом.

Ряд тульских предприятий приступил к производству средств личной гигиены. Компания «Арнест МеталлПак», работающая в особой экономической зоне «Узловая», начала выпуск жестяных аэрозольных баллонов для антисептиков. На сегодня выпущено уже более 3 млн штук.

Напомним, несколько предприятий легкой промышленности региона перепрофилировались для изготовления медицинских масок.

Сюжет: Коронавирус
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