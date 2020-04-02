Лимоны по 400, имбирь по 1800: как изменились цены на продукты во время пандемии

Фото автора. Цены актуальны на 2.04.2020, рейд делали в магазинах на Зеленстрое.

Пока вы дома, мы прошлись по торговым сетям и посмотрели, во сколько обойдутся товары первой необходимости и популярные «витаминные» фрукты и корнеплоды.

Социальные сети пестрят фотографиями с заоблачными ценами на имбирь, лимоны и чеснок. Так, в Краснодаре местные жители нашли имбирь за 7000 руб., в Барнауле – за 5000 руб. А что у нас в Туле?

Мы обошли популярные торговые сети «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит». Ни в одном из них ни лимонов, ни имбиря мы не нашли. Зато такие в прямом смысле «золотые» товары обнаружились в овощных палатках. Цены заоблачные!

Ценников на имбирь, стесняются, видимо, даже сами продавцы. На этот продукт у них цена по запросу. В двух палатках мы нашли имбирь по 1800 рублей за 1 кг, а в одной – за 1500 руб. Причем продавец в последней призналась: до повышения этот товар стоил 450 руб. То есть цена выросла в три раза!

Стоимость лимонов тоже шокирует. Кто из нас мог представить, что они будут стоить больше 400 руб. за кг? В одной из палаток лимоны обошлись бы нам в 399 руб., а в другой – в 420 руб.

Еще в одной эти фрукты стоили 380 руб., даже несмотря на абсолютно непривлекательный внешний вид:

Для справки: еще два дня назад лимоны можно было купить в супермаркетах по 117 руб. за кг. За 48 часов цена выросла почти в 4 раза!

С чесноком все тоже «замечательно». В овощных палатках он стоил от 250 до 399 руб.

В супермаркетах расклад такой: в «Дикси» чеснока нет, в «Магните» он обойдется вам в 290 руб. И самая высокая цена оказалась в «Пятерочке» – 329, 99 руб. и 349,99 руб.

По словам продавцов, цены выросли на складах. И с чем это связано, они не знают, никаких объективных причин для этого нет.

Наряду с этим ВОЗ порекомендовала не верить в эффективность имбиря при лечении и для профилактики коронавируса. Специалисты напомнили, что никаких испытаний, доказывающих положительный эффект этого продукта на лечение вируса, не проводилось.

А что насчет гречки и бумаги?

Мы проверили цены на социально значимые продукты в магазинах. И вот что получилось (считали только те товары, которые были в наличии на полках):

Люди по-прежнему скупают товары. В «Магните» почти пустыми были полки с мукой, в «Дикси» мы не нашли курицу и гречку.

Выбор круп везде не очень большой. Например, в «Пятерочке» была гречка только двух видов: самая дешевая и в пакетиках за 49,9 руб. за 400 г.

Но ритейлеры все равно стимулируют продажи как могут. Вот такую забавную акцию на туалетную бумагу мы встретили в «Пятерочке»:

0% скидка от двух штук. Надо брать!

Дорогие читатели Myslo! А как у вас обстоят дела с ценами в ближайших магазинах? И чем вы закупились, чтобы пережить времена изоляции? Делитесь в комментариях!