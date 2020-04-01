Рейд ГИБДД: В Туле 170 водителей нарушили правила проезда перекрестков

Фото из архива Myslo.

С 20 по 31 марта в Туле сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасный перекресток». Цель рейда — профилактика аварийности и повышение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП, связанных с несоблюдением водителями очередности проезда перекрестков.

Всего к административной ответственности было привлечено более 170 нарушителей. Из них наибольшее количество административных материалов было составлено за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, неостановку перед стоп-линией, выезд на перекресток в случае образования затора и непредставление преимущественного права проезда перекрестков.

Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, подобные мероприятия положительным образом влияют на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и состояние аварийности и будут проводиться и в дальнейшем.