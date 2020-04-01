новости
новости
Регистрация
Рейд ГИБДД: В Туле 170 водителей нарушили правила проезда перекрестков
Фото из архива Myslo.

Рейд ГИБДД: В Туле 170 водителей нарушили правила проезда перекрестков

Какие самые популярные нарушения? Рассказываем.

С 20 по 31 марта в Туле сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасный перекресток». Цель рейда — профилактика аварийности и повышение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП, связанных с несоблюдением водителями очередности проезда перекрестков.
 
Всего к административной ответственности было привлечено более 170 нарушителей. Из них наибольшее количество административных материалов было составлено за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, неостановку перед стоп-линией, выезд на перекресток в случае образования затора и непредставление преимущественного права проезда перекрестков.
 
Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, подобные мероприятия положительным образом влияют на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и состояние аварийности и будут проводиться и в дальнейшем.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:20 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГИБДДаварийностьправила проезда перекрестковрейд ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При пожаре на улице Декабристов в Туле погиб мужчина: репортаж
При пожаре на улице Декабристов в Туле погиб мужчина: репортаж
Погода в Туле 2 апреля: ветрено и до +9°С
Погода в Туле 2 апреля: ветрено и до +9°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.