Тульская полиция выявила 49 нарушителей карантина

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники УМВД по Тульской области продолжают работать в круглосуточном режиме.

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка на улицах, беседуют с гражданами, напоминают о необходимости находиться дома. Также информация о важности соблюдения ограничительных мер доводится до граждан с помощью громкоговорителей.

На особом контроле находятся граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Их проверяют особым образом. При этом строго соблюдаются санитарные рекомендации Министерства здравоохранения РФ, используются средства индивидуальной защиты. Участковые уполномоченные полиции на своих участках проверяют лиц, обязанных находиться по месту жительства и не покидать жилище.

С 19 марта полиция провела 8907 проверок, выявлено 49 нарушений.

Полиция проверяет соблюдение требований законодательства парками культуры и отдыха. Ежедневно для этой работы задействуют 51 полицейского.

Также сотрудники полиции провели 5986 проверок различных объектов, подлежащих закрытию. По состоянию на 31 марта для привлечения нарушителей к административной ответственности за невыполнение законных решений, постановлений, распоряжений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц в отделения регионального Роспотребнадзора направлено 32 материала.

31 марта сотрудники органов внутренних дел провели мониторинг деятельности продовольственных рынков и ярмарок. Нарушений не зарегистрировано. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, торговые работники используют маски и перчатки. Проводится регулярная дезинфекция контактных поверхностей и рабочих мест.

Отметим, что также полицейские проверяли исполнение требований законодательства, касающихся нахождения несовершеннолетних на территории ТЦ, до момента их закрытия.

За это время выявлено 80 несовершеннолетних, составлено 54 протокола по ст. 5.35 КоАП РФ. Полиция проводит беседы с родителями несовершеннолетних, разъясняет важность нахождения подростков дома.