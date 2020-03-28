За сутки туляки перечислили мошенникам более 500 тысяч рублей

Жертвами злоумышленников стали три женщины, две из которых пенсионерки.

На территории региона продолжают совершаться мошенничества, в которых неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денежных средств за какие-либо товары или услуги.

Только за прошедшие сутки у трех жителей региона мошенниками были похищены более 500 тысяч рублей. Жителям Донского и Новомосковска мошенники представились сотрудниками банка и попросили сообщить реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. В результате в первом случае 45-летняя женщина лишилась 6 тысяч рублей, а 67-летняя жительница Новомосковска лишилась 100 тысяч рублей.

Также нередко потерпевшие, желая приобрести либо продать что-то через сайты бесплатных объявлений, осуществляют необдуманные поступки и указывают данные своих банковских карт. Так 65-летняя жительница Ефремова лишилась 400 тысяч рублей после звонка неизвестного мужчины, который выразил желание приобрести автоприцеп, размещенный на сайте бесплатных объявлений. Зачастую потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

будьте бдительны!

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!