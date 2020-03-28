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За сутки туляки перечислили мошенникам более 500 тысяч рублей

За сутки туляки перечислили мошенникам более 500 тысяч рублей

Жертвами злоумышленников стали три женщины, две из которых пенсионерки.

На территории региона продолжают совершаться мошенничества, в которых неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денежных средств за какие-либо товары или услуги.

Только за прошедшие сутки у трех жителей региона мошенниками были похищены более 500 тысяч рублей. Жителям Донского и Новомосковска мошенники представились сотрудниками банка и попросили сообщить реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. В результате в первом случае 45-летняя женщина лишилась 6 тысяч рублей, а 67-летняя жительница Новомосковска лишилась 100 тысяч рублей.

Также нередко потерпевшие, желая приобрести либо продать что-то через сайты бесплатных объявлений, осуществляют необдуманные поступки и указывают данные своих банковских карт. Так 65-летняя жительница Ефремова лишилась 400 тысяч рублей после звонка неизвестного мужчины, который выразил желание приобрести автоприцеп, размещенный на сайте бесплатных объявлений. Зачастую потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

будьте бдительны!

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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