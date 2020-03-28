Как будет работать Сбербанк во время нерабочей недели

Фото из архива Myslo.

Отделения перейдут на специальный график в связи с пандемией.

В Тульской области утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

29 марта - выходной день.

- выходной день. 30-31 марта – рабочие дни (работают все офисы банка по стандартному режиму работы понедельника и вторника).

– рабочие дни (работают все офисы банка по стандартному режиму работы понедельника и вторника). С 1 по 4 апреля работают только следующие дежурные офисы по режиму субботы: № 8604/175 (г. Тула, Крестовоздвиженская пл., 1) - с 9.00 до 16.00; № 8604/214 (г. Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, 16/8) – с 9.00 до 16.30.

5 апреля - выходной день.

6 апреля – стандартный рабочий день во всех офисах.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8-495-500-55-50 (для звонков из Москвы);

8-800-555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.