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В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

Тулячка привезла COVID-19 из Испании. Таким образом, число зараженных в регионе достигло восьми.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции, среди которых один случай — в Тульской области. Таким образом, в нашем регионе количество заболевших достигло восьми человек.

По данным региональной оперативной группы, вирус обнаружен у жительницы Тулы, которая вернулась вместе с мужем из Испании. По прибытии на территорию региона семейная пара была своевременно изолирована и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Состояние больной удовлетворительное.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 703 человек в Москве. Всего с начала эпидемии в России скончались три человека с коронавирусом.

За весь период выписано по выздоровлению 45 человек.

Сюжет: Коронавирус
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