МЧС раскрыло подробности ЧП на НАК «Азот» в Новомосковске: погиб 46-летний слесарь

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Как сообщалось ранее, в ночь на 19 марта на химпредприятии Новомосковска произошла утечка 400 литров жидкого аммиака.

Ночью 19 марта в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Тульской области поступило сообщение о разгерметизации трубопровода, по которому транспортируется жидкий аммиак в цехе АО НАК «Азот» (Новомосковск, ул. Связи). Произошла утечка вещества — около 400 литров.

К сожалению, в результате происшествия на месте погиб дежурный слесарь — 46-летний работник «Азота».

Из-за аварии был остановлен один агрегат. Техпроцесс на предприятии остановлен не был. Предприятие работает в штатном режиме.

К месту происшествия были незамедлительно направлены газоспасатели ЗАО «ЦАСФ», оперативная группа Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона регионального МЧС, химико-дозиметрическая лаборатория АО НАК «Азот», химико-радиометрическая лаборатория ГУ МЧС.

Сейчас на месте работает межведомственная комиссия, которая установит все причины аварии.

По результатам замеров концентрация аммиака в воздухе в районе происшествия не превышает предельно-допустимых норм. В отличие от хлора, который при утечке «стелется по земле», аммиак сразу же испаряется и поднимается вверх.