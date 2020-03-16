Туляка осудят за «обнаженку» на борту самолёта

Неадекватный мужчина хотел попасть в кабину пилотов, а также пытался открыть один из выходов.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово от диспетчера воздушной гавани поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к самолёту, прибывшему из Иордании. Командир воздушного судна сообщил, что на борту находится неадекватный пассажир.

Возмутителем спокойствия оказался 31-летний житель Тульской области. Выяснилось, что мужчина после вылета из Акабы при наборе высоты хотел прорваться в кабину пилотов, а затем попытался открыть один из выходов. После этого дебошир оголился.

Мужчину доставили в дежурную часть. Медики не выявили у него алкогольного или наркотического опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».