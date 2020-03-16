новости
новости
Регистрация
Туляка осудят за «обнаженку» на борту самолёта

Туляка осудят за «обнаженку» на борту самолёта

Неадекватный мужчина хотел попасть в кабину пилотов, а также пытался открыть один из выходов.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово от диспетчера воздушной гавани поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к самолёту, прибывшему из Иордании. Командир воздушного судна сообщил, что на борту находится неадекватный пассажир.

Возмутителем спокойствия оказался 31-летний житель Тульской области. Выяснилось, что мужчина после вылета из Акабы при наборе высоты хотел прорваться в кабину пилотов, а затем попытался открыть один из выходов. После этого дебошир оголился.

Мужчину доставили в дежурную часть. Медики не выявили у него алкогольного или наркотического опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 0
Другие статьи по темам
Событие
авиадебоширхулиганство на борту самолетааэропорт ДомодедовополицияМВДуголовное дело
Место
Тульская областьМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не смогли купить антисептики и маски? Расскажем, как сделать их в домашних условиях
Не смогли купить антисептики и маски? Расскажем, как сделать их в домашних условиях
Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны
Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.