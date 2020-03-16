новости
новости
Регистрация
Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны

Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны

Заключение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после опубликования.

Конституционный суд России признал подготовленные к внесению поправки в основной закон страны соответствующими действующему законодательству. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно заключению суда, порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» не противоречит действующей Конституции.

В документе также говорится, что заключение Конституционного суда окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:37 −16
Другие статьи по темам
Событие
поправки в Конституциюзаключение Конституционного судаизменение законодательства

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляка осудят за «обнаженку» на борту самолёта
Туляка осудят за «обнаженку» на борту самолёта
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.