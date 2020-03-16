Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны

Заключение окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после опубликования.

Конституционный суд России признал подготовленные к внесению поправки в основной закон страны соответствующими действующему законодательству. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно заключению суда, порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» не противоречит действующей Конституции.

В документе также говорится, что заключение Конституционного суда окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.