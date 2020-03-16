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Полиция задержала мошенника, который продал тулякам недействительные электронные билеты
Фото pixabay.com.

Полиция задержала мошенника, который продал тулякам недействительные электронные билеты

Подозреваемый оказался ранее судимым жителем Чувашской Республики.

В Чебоксарах местные правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в серии мошенничеств с электронными билетами. По данным стражей порядка, общая сумма причиненного им ущерба оценивается в 500 тысяч рублей. Среди пострадавших жители Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Тулы и других регионов России.
 
По данным полиции, мужчина публиковал в интернете объявления о продаже электронных билетов на Кремлевскую елку, горнолыжные курорты, футбольные матчи, а также другие популярные услуги и мероприятия. Получив от покупателей деньги, 25-летний мужчина отправлял им сканы недействительных электронных билетов.
 
Подозреваемого застали в квартире его сожительницы в Чебоксарах.
 
Ввиду того, что у мужчины уже имелись ограничения по предыдущему приговору (условное наказание), меру пресечения ему избрали в виде заключения под стражу.
 
Проводятся необходимые мероприятия для установления всех совершенных чебоксарцем эпизодов мошенничества.
 
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
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