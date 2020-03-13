Двое туляков хотели доставить в колонию наркотики с помощью арбалета

Они уже всё приготовили, прикрепили к стрелам свертки с запрещенными веществами, но выстрелить не успели – их задержали.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСИН задержали двух ранее судимых мужчин, которые пытались перебросить наркотики на территорию исправительной колонии №5 в Щекинском районе.

Незаметно доставить запрещенные вещества преступники планировали с помощью арбалета.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 29-летнего мужчины обнаружили и изъяли две арбалетные стрелы с прикрепленными к ним свертками с наркотиком, у его 23-летнего подельника также были две стрелы со свертками наркотиков и арбалет.

В общей сложности полицейскими изъято 18.2 г марихуана и 19,56 г амфетамина.

Подозреваемые задержаны, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за приготовление к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.