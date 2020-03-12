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Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Порывы могут достигнуть 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший несколько часов в регионе местами усилится юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:15 +3
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