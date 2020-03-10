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В Новомосковске маршрутка влетела в бок легковушке
Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области и из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".

В Новомосковске маршрутка влетела в бок легковушке

В аварии пострадали три человека.

В Новомосковске на пересечении улиц Зеленой и Комсомольской 10 марта около 15.00 произошло ДТП. На перекрестке столкнулись пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту № 6, и «Рено Логан». От удара оба транспортных средства вылетели за пределы проезжей части.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель и пассажирка «Рено Логан», а также пассажирка микроавтобуса. Детей среди них нет.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Валерия Дьячкова
вчера, в 18:04 +4
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