В Новомосковске маршрутка влетела в бок легковушке

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области и из группы ВКонтакте "Подслушано Новомосковск".

В Новомосковске на пересечении улиц Зеленой и Комсомольской 10 марта около 15.00 произошло ДТП. На перекрестке столкнулись пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту № 6, и «Рено Логан». От удара оба транспортных средства вылетели за пределы проезжей части.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель и пассажирка «Рено Логан», а также пассажирка микроавтобуса. Детей среди них нет.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.