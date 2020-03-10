ГИБДД советует тулякам не торопиться менять колесную резину на летнюю

Фото: ik.drivenn.ru

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в марте в регионе ожидается понижение температуры с образованием наледи на проезжей части и выпадением снега.

Из-за этого дорожно-транспортная обстановка может осложниться. Тульская Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам временно воздержаться от сезонной смены зимней колесной резины на летнюю – до установления постоянной температуры окружающей среды выше +7 градусов. При таких погодных условиях летняя резина обеспечит надежное сцепление с дорогой.

Помните о правилах безопасности: соблюдайте дистанцию до движущихся впереди транспортных средств, откажитесь от резких маневров, которые могут привести к потере управления, заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами, не допускайте экстренного торможения.

Пешеходам следует быть особенно аккуратными при переходе проезжей части. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Находясь на остановке общественного транспорта, не подходите близко к проезжей части.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.