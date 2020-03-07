Вратарь «Арсенала» Левашов: «С зарплатой в топ-клубах я мог бы купить весь Богородицк и сделать там маленькую Швейцарию»

Фото из архива Myslo.

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов в интервью «Спортбоксу» рассказал, что во время летней трансферной кампании им интересовались топ-клубы РПЛ.

- Вы должны знать, как рождаются слухи. В любом клубе на усиление одной позиции рассматривают минимум пять человек. Знаю, что входил в такой шорт-лист многих команд. Но ты можешь быть в списке на второй позиции, а можешь быть на пятой. А, может быть, фамилии рисуют по кругу или в строчку. Знаю, что со стороны нового тренерского штаба «Спартака» ко мне был интерес. Но ни из «Арсенала», ни агент ко мне с конкретным контрактом не подходили. Конкретики не было. Агент меня спросил перед летним трансферным окном, что я думаю по поводу интереса ко мне со стороны других клубов. Сказал, что хочу остаться в Туле.

«Арсенал» и Тула для меня — не просто работа или карьера, а жизнь.

Честно, возможный уход из «Арсенала» был бы для меня в любом возрасте большим стрессом.

На вопрос, не манят ли Левашова «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, он ответил так:

— Конечно, хочется зарабатывать по 10 миллионов долларов в год. Я дурак что ли отказываться от таких денег? С такой зарплатой мог бы стать президентом Богородицка. Купить весь город, обнести его стеной и сделать там маленькую Швейцарию, где все бы жили счастливо. Честно говоря, не понимаю, куда человек за одну жизнь может потратить столько денег. Прикольно было бы попробовать, но все равно на 99,9 процента остался бы в Туле.