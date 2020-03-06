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Старшего тренера «Арсенала» Игоря Семшова дисквалифицировали на три матча за мат

Старшего тренера «Арсенала» Игоря Семшова дисквалифицировали на три матча за мат

И оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание старшему тренеру «Арсенала» Игорю Семшову. Напомним, в матче с «Сочи» он был удален за нецензурную брань в адрес судей.

Как пишет «Советский спорт», факт использования ненормативной лексики в адрес арбитров был установлен всеми официальными лицами матча и не был оспорен «Арсеналом». Сам Семшов утверждает, что он этого не произносил, но доказать не смог.

Отметим, что за последние два года у тренера это третий случай использования нецензурной брани в адрес официальных лиц встречи, поэтому для него это является рецидивом.
 
В итоге Семшова дисквалифицировали на три матча РПЛ и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:50 +1
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