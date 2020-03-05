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На пожаре в Туле спасли женщину
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в Туле спасли женщину

Причина возгорания в частном доме устанавливается.

Утром 5 марта в деревне Ямны в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что загорелся частный жилой дом, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 9.11. Первый из двух направленных пожарных расчетов прибыл на место через 10 минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 09:26. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-5 был спасен 1 человек. В результате происшествия в комнате размером 2×5 м сгорели постельные принадлежности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причина пожара устанавливается.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:58 +1
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ТулаЯмны

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