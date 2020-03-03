Партию мобильников доставили в тульскую колонию в бензобаке автомобиля

По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В УФСИН сообщили о предотвращении попытки доставки запрещенных средств мобильной связи в исправительную колонию № 1.

12 мобильных телефонов, 16 сим-карт и 1 флеш-карта были скрыты ухищренным способом в топливном баке автомобиля. Машина прибыла в автосервис ИК №1 (пос. Комсомольский, Донской) для проведения ремонтных работ.

Как сообщает УФСИН, сотрудники оперативного отдела колонии ранее получили информацию о переправке мобильников в зону. Легковушку досмотрели и обнаружили запрещенные предметы.

«В результате предварительной проверки установлено лицо, являющееся организатором доставки, – сообщает пресс-служба УФСИН по Тульской области. – Это осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1, склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка. Данный гражданин связался со своим знакомым на свободе и попросил доставить в колонию средства сотовой связи и комплектующие к ним, спрятав их в личном автомобиле».