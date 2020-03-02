В Туле прохожий помешал педофилу затащить ребенка в подвал

В Туле вынесли приговор ранее судимому 55-летнему иностранцу. Он признан виновным в покушении на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Педофил уже ранее был осужден по указанной статье.

Следствием и судом установлено, что днем 24 октября 2019 года преступник пытался затащить ребенка в подвал одного из домов на проспекте Ленина, где намеревался совершить с ним иные действия сексуального характера с применением насилия, а также отобрать у него имеющиеся деньги.

Это увидел местный житель и спас ребенка.

– Злоумышленник по не зависящим от него обстоятельствам не смог довести до конца свой преступный умысел, так как его действия были пресечены проходящим мимо местным жителем, который увидел, как тот насильно ведет ребенка по ступенькам в подвальное помещение дома, при этом малолетний кричал и сопротивлялся, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Приговором суда по совокупности преступлений педофилу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

– Благодаря бдительности и отважным действиям жителя Тульской области Александра Симагина было предотвращено преступление в отношении малолетнего ребенка.

Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым по инициативе следственного управления мужчине, предотвратившему преступление, была вручена медаль «Честь и Мужество», — сообщает ведомство.