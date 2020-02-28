В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж
Имя победительницы станет известно 6 марта.
В Туле стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола «Краса ВДВ-2020». В нем принимают участие женщины-военнослужащие из разных городов страны — от Пскова до Уссурийска.
Из 12 конкурсанток жюри предстоит выбрать девушку, которая станет «Красой ВДВ». Десантницы примут участие в нескольких состязаниях, продемонстрируют свою красоту, мастерство и нравственно-духовные качества.
Девушкам предстоит стрелять из разных видов оружия, готовить кулинарные шедевры, шить одежду, а также придумывать творческие номера и танцевать.
Конкурс проводится в преддверии Международного женского дня, имя победительницы станет известно 6 марта.
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее