В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж

В Туле стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола «Краса ВДВ-2020». В нем принимают участие женщины-военнослужащие из разных городов страны — от Пскова до Уссурийска.

Из 12 конкурсанток жюри предстоит выбрать девушку, которая станет «Красой ВДВ». Десантницы примут участие в нескольких состязаниях, продемонстрируют свою красоту, мастерство и нравственно-духовные качества.

Девушкам предстоит стрелять из разных видов оружия, готовить кулинарные шедевры, шить одежду, а также придумывать творческие номера и танцевать.

Конкурс проводится в преддверии Международного женского дня, имя победительницы станет известно 6 марта.