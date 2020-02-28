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В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж

В Туле десантницы со всей России соревнуются в конкурсе «Краса ВДВ»: фоторепортаж

Имя победительницы станет известно 6 марта.

В Туле стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола «Краса ВДВ-2020». В нем принимают участие женщины-военнослужащие из разных городов страны — от Пскова до Уссурийска.

Из 12 конкурсанток жюри предстоит выбрать девушку, которая станет «Красой ВДВ». Десантницы примут участие в нескольких состязаниях, продемонстрируют свою красоту, мастерство и нравственно-духовные качества.

Девушкам предстоит стрелять из разных видов оружия, готовить кулинарные шедевры, шить одежду, а также придумывать творческие номера и танцевать.

Конкурс проводится в преддверии Международного женского дня, имя победительницы станет известно 6 марта.

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Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 42
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 43
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 44
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 45
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 46
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 47
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 48
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 49
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 50
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 51
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 52
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 53
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 54
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 55
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 56
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 57
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 58
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 59
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 60
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 61
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 62
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 63
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 64
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 65
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 66
Конкурс "Краса ВДВ 2020", Фото: 67
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:30 +2
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