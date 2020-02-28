новости
новости
Регистрация
В Тульской области на одном и том же участке с разницей в час опрокинулись две машины
Фото из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".

В Тульской области на одном и том же участке с разницей в час опрокинулись две машины

Обстоятельства происшествий выясняют сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 28 февраля, в 7.00 на 10 км автодороги «Тула — Болохово — Шварц» 29-летний водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель.

Кроме того, на 11 км той же дороги спустя час опрокинулся автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

У тулячки выманили 1,3 млн рублей за чужое фото в «ВКонтакте»
У тулячки выманили 1,3 млн рублей за чужое фото в «ВКонтакте»
В Волово из-за коммунальной аварии более 3500 жителей остались без воды
В Волово из-за коммунальной аварии более 3500 жителей остались без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.