В Тульской области на одном и том же участке с разницей в час опрокинулись две машины

Фото из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".

Сегодня, 28 февраля, в 7.00 на 10 км автодороги «Тула — Болохово — Шварц» 29-летний водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель.

Кроме того, на 11 км той же дороги спустя час опрокинулся автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествий выясняются.