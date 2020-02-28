Фото из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".
В Тульской области на одном и том же участке с разницей в час опрокинулись две машины
Обстоятельства происшествий выясняют сотрудники ГИБДД.
Сегодня, 28 февраля, в 7.00 на 10 км автодороги «Тула — Болохово — Шварц» 29-летний водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель.
Кроме того, на 11 км той же дороги спустя час опрокинулся автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.
Обстоятельства происшествий выясняются.
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