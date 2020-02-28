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У тулячки выманили 1,3 млн рублей за чужое фото в «ВКонтакте»
Изображение Marina Stroganova с сайта Pixabay

У тулячки выманили 1,3 млн рублей за чужое фото в «ВКонтакте»

За год женщина более 240 раз переводила деньги на счет мошенницы.

Одоевский районный суд вынес приговор по необычному уголовному делу. На скамью подсудимых попала жительница другого региона Светлана Митрофанова. Женщина получила от жительницы Тульской области 1 млн 361 тыс. 878 рублей и 84 копейки за размещенное в «ВКонтакте» свое фото. Как установили следствие и суд, злоумышленница убедила потерпевшую, что в отношении той возбуждено уголовное дело.
 
«Митрофанова С. В. предложила А. передать ей денежные средства для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении А. Потерпевшая согласилась. За период с 06.08.2018 по 12.11.2019 потерпевшая совершила более 240 переводов денежных средств на лицевые счета банковских карт, указанных подсудимой», — сообщили Myslo в Одоевском районном суде Тульской области.
 
В судебном заседании подсудимая раскаялась в содеянном. Митрофанова признана виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ей назначено 4 года исправительной колонии общего режима.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +8
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