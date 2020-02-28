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В Волово из-за коммунальной аварии более 3500 жителей остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Волово из-за коммунальной аварии более 3500 жителей остались без воды

Произошел порыв водовода диаметром 350 мм.

Сегодня, 28 февраля, в 11.45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области сообщили о нарушении холодного водоснабжения в поселке Волово.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, без водоснабжения остались более 3500 человек, проживающих в 700 жилых домах.

Причина нарушения водоснабжения — порыв водовода диаметром 350 мм.

На место происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Ситуацию газете «Время и люди» прокомментировал глава администрации МО Воловский район Сергей Пиший:

- На центральном водоводе произошел порыв водопровода. Ситуация находится под контролем администрации. Работы по восстановлению водопровода ведутся Воловской службой сервиса. Подача воды будет восстановлена в течение нескольких часов.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:40 +3
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