Где в Большой Туле будут ремонтировать и менять сети водоснабжения

Реализация программы «Чистая вода» в Туле продолжится. На период с 2020 по 2024 год запланированы следующие виды работ:

Новомедвенский, 2020 год — ремонт сетей водоснабжения протяженностью 3,6 км;

с. Федоровка, 2021 год — строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки,

п. Ленинский, Ленинский-1, 2021 год — строительство станции водоподготовки, сетей водоснабжения;

с. Алешня, 2021 год — строительство станции обезжелезивания, новых скважин и сетей водоснабжения;

д. Барсуки, д. Хрущево, 2022 год — строительство сетей водоснабжения, станции водоподготовки.

Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Николай Вишнев:

Николай Вишнев - Подготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по переключению межквартальных сетей водоснабжения в п. Барсуки к вновь проложенному магистральному трубопроводу. И буквально через пару месяцев жители почувствуют разницу в качестве водоснабжения.

В 2019 году в рамках данной программы были переложены девять километров водопроводных сетей в трех населенных пунктах Большой Тулы.

Работы проводились на условиях софинансирования: 50% - это средства городского бюджета, 50% - региональной казны.

По программе 2019 года были выполнены следующие работы:

ремонт сетей водоснабжения в с. Новомедвенский протяженностью 2,5 км с установкой водопроводных колодцев на сумму более 7 млн рублей;

ремонт сетей водоснабжения в пос. Ленинский протяженностью 2,8 км с установкой водопроводных колодцев на сумму около 11 млн рублей;

ремонт сетей водоснабжения в пос. Барсуки протяженностью 3,7 км с установкой водопроводных колодцев на сумму более 29 млн рублей.

Данные работы значительно увеличат надежность водоснабжения в указанных населенных пунктах, позволят исключить крупные аварии, влекущие за собой длительное отсутствие ресурса. Установка водопроводных колодцев позволит в случае аварийных ситуаций производить локальные отключения.