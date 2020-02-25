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В Туле на ул. Октябрьской водитель маршрутки устроил ДТП с автобусом

В Туле на ул. Октябрьской водитель маршрутки устроил ДТП с автобусом

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Днем 25 февраля в Туле напротив дома № 45 по ул. Октябрьской произошло ДТП с участием маршрутки «Форд Транзит» и рейсового автобуса «ЛиАЗ». Оба транспортных средства двигались по направлению к ул. М. Горького.

Недалеко от остановки общественного транспорта микроавтобус подрезал автобус. В результате столкновения первый лишился двух боковых стекол, а второй — бокового зеркала.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Однако транспортные средства заняли две полосы движения, что привело к образованию небольшой пробки.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 +9
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