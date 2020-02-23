«Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто стоит на страже спокойствия России и ее граждан», – отметил губернатор.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества:

- Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто стоит на страже спокойствия России и ее граждан.

За многовековую историю нашей страны защитники Родины неизменно давали решительный отпор захватчикам, мужественно отстаивали независимость державы и свободу нашего народа.

Нынешние российские воины достойно продолжают традиции предков. Обеспечивают безопасность родной земли не только силой современного вооружения и передовых технологий, но и личной доблестью, смекалкой и самоотверженностью.

Для нашего региона 23 февраля – особенный праздник. Тульская земля была и остается оружейной столицей России. Пусть выдержка, отвага и мастерство и впредь помогают нашим землякам с честью исполнять свой долг.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!