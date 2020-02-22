На Новомосковском шоссе насмерть сбит пешеход: водитель скрылся

ДТП произошло 21 февраля в поселке Стахановский в Киреевском районе.

Приблизительно в 19:40-20:00 на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск» машина сбила 33-летнего мужчину. Водитель не стал дожидаться приезда полиции и уехал, оставив пострадавшего умирать на дороге.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Всех свидетелей или очевидцев данного ДТП просим откликнутся, возможно у кого то есть запись видеорегистратора в указанный промежуток времени. Всю имеющуюся информацию просьба сообщить по телефону дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД по Тульской области 32-32-54 или 32-32-53.