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Мошенники украли с карты бизнесмена в Туле почти полмиллиона

Мошенники украли с карты бизнесмена в Туле почти полмиллиона

Всего же за сутки пострадали от мошенников шесть туляков, у них похищено почти 700 тысяч рублей.

За прошедшие сутки у шести жителей региона мошенниками были похищены 659 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отмечают, что в большинстве случаев звонящий представлялся сотрудником банка и просил потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. 

В Привокзальном районе у одного из руководителей ООО с банковского счёта украли более 456 тысяч рублей.

По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:34 +2
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