Мошенники украли с карты бизнесмена в Туле почти полмиллиона

За прошедшие сутки у шести жителей региона мошенниками были похищены 659 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отмечают, что в большинстве случаев звонящий представлялся сотрудником банка и просил потенциальную жертву назвать реквизиты пластиковой карты и коды из СМС-сообщений.

В Привокзальном районе у одного из руководителей ООО с банковского счёта украли более 456 тысяч рублей.

По всем фактам сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.