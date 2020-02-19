В Тульской области в 2020 году создадут более 3000 рабочих мест

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В регионе планируется завершить более 20 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей.

19 февраля заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, министр экономического развития региона Марчел Кептэнарь и генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Андрей Шестаков провели пресс-конференцию по социально-экономическому развитию и инвестиционной политике региона.

По предварительной оценке, за 2019 год валовой региональный продукт составит порядка 655 млрд рублей, рост — 4,3%. Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области — 778,1 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 106,7% (в РФ — 102,4%).

По словам Григория Лаврухина, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году вырастет не менее чем на 20 млрд рублей относительно 2018 года и составит более 175 млрд рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2019 год увеличится на 11,6% (в РФ — на 4,0%). Объем продукции сельского хозяйства составит 77,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли за 2019 год составил 306,3 млрд рублей, что в товарной массе выше уровня 2018 года на 1,5%.

Объем платных услуг, оказанных жителям области за 2019 год, составил 76 млрд рублей, увеличившись относительно 2018 года на 0,7% (в сопоставимых ценах), при этом по РФ отмечено снижение на 0,9%.

По оценке, темп роста среднемесячной заработной платы за 2019 год составит 108,8% (по РФ — 106,2%).

Среднемесячная заработная плата по итогам 2019 года оценивается в размере 37693,9 рубля, при этом рост реальной заработной платы составит 104,4%. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 года в регионе составил 0,45%. Доходы консолидированного бюджета за 2019 год сложились в объеме 100,7 млрд рублей — это 109,2% к уровню 2018 года.

- Достижение высоких показателей социально-экономического развития невозможно без привлечения инвестиций. В Послании Федеральному собранию Президент отметил в качестве основной задачи экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла. Необходимо выйти на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5% для обеспечения темпов экономического роста выше мировых уже в 2021 году. Вопросы инвестиционной политики находятся на личном контроле Алексея Дюмина, — сказал Григорий Лаврухин.

По поручению губернатора разработан план инвестиционного развития региона. В соответствии с ним за 2019−2024 годы необходимо привлечь в региональную экономику более 1 трлн рублей инвестиций.

В инвестиционной стадии находится 106 соглашений на сумму более 500 млрд рублей.

Для предложения инвесторам было разработано порядка 70 модельных проектов. Ключевые сферы для инвестирования: химия, машиностроение, инновационные технологии, развитие биотехнологического кластера, аграрная промышленность, добыча полезных ископаемых, туризм, логистика.

Заместитель председателя правительства отметил, что Тульская область уже несколько лет входит в десятку регионов — лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по уровню комфортности ведения бизнеса. Чтобы сохранить высокие позиции, реализуется комплекс из более 100 мероприятий, направленных на совершенствование инвестиционного климата. Ключевая роль отводится целевым моделям упрощения ведения бизнеса.

В 2019 году правительством Тульской области заключено 39 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 6100 рабочих мест. Реализация соглашений охватывает практически все районы Тульской области. По заключенным соглашениям разработаны дорожные карты по реализации проектов, за каждым проектом закреплен персональный менеджер.

В 2020 году планируется завершить более 20 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей и создать более 3000 рабочих мест.

Особое внимание уделяется строительству инфраструктуры. Правительство региона организовало тесное взаимодействие с ключевыми ресурсоснабжающими организациями и профильными федеральными ведомствами.

Марчел Кептэнарь сообщил, что в Тульской области действует комплексная система налоговых льгот для бизнеса и инвесторов. Льготы предоставляются:

резидентам ОЭЗ (особых экономических зон);

резидентам ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития);

резидентам ИП (индустриальных парков);

участникам СПИК (специальных инвестиционных контрактов);

участникам РИП (региональных инвестиционных проектов);

предприятиям агропромышленного комплекса;

субъектам МСП (малого и среднего предпринимательства) по упрощенной системе налогообложения.

В 2019 году министерство экономического развития Тульской области разработало 2 новых закона о предоставлении налоговых льгот. Первый из них устанавливает пониженную налоговую ставку налога на прибыль для инвесторов. Второй дает возможность получить инвестиционный налоговый вычет.

Андрей Шестаков напомнил, что при непосредственном участии Алексея Дюмина в регионе была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Узловая», которая находится рядом с созданным ранее индустриальным парком. Уже сейчас в ОЭЗ — 14 резидентов, в ИП — 4. В ОЭЗ создано 2861 рабочее место, в ИП «Узловая» — 1100. На данный момент в ОЭЗ 14 резидентов, к 2021 году их будет 17. Количество рабочих мест в 2020 году достигнет 1309, к 21 году — 1879.

Объем налогов, которые пополнят бюджет Тульской области, должен увеличиться втрое — с 443 млн до 1 125 млн рублей.

Двум городам региона (Ефремову и Алексину) присвоен статус территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР) с особым льготным режимом. В ТОСЭР «Ефремов» зарегистрировано 8 резидентов, в «Алексине» — 3.

Информация о реализации инвестиционной политики Тульской области размещена на сайте invest-tula.com.