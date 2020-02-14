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В Новомосковске уклониста оштрафовали на 60 тысяч рублей
Изображение Joan Greenman с сайта Pixabay.

В Новомосковске уклониста оштрафовали на 60 тысяч рублей

По данным следствия, молодой человек четырежды игнорировал повестки в военный комиссариат.

В Новомосковске Тульской области суд вынес приговор местному жителю. Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)
 
Установлено, что в октябре и ноябре 2019 года осужденный четыре раза умышленно не явился в военный комиссариат без уважительных причин.
 
«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:18 +6
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