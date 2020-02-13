Тульская почта начала доставку паспортов болельщиков чемпионата Европы по футболу UEFA 2020

Почта России организует доставку персонифицированных карт зрителей — FAN ID в 98 городов России и по всему миру.

Тульские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением паспорта болельщика на Тульском почтамте по адресу: Тула, пр. Ленина, 33 при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя. При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID.

Доставка FAN ID будет для болельщиков бесплатной. По России паспорта болельщика будут пересылаться до определенных отделений связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны — заказным регистрируемым мелким пакетом.

Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, нужно получить паспорт болельщика. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев. Fan ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать — с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru.