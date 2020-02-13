новости
новости
Регистрация
Тульская почта начала доставку паспортов болельщиков чемпионата Европы по футболу UEFA 2020

Тульская почта начала доставку паспортов болельщиков чемпионата Европы по футболу UEFA 2020

Почта России организует доставку персонифицированных карт зрителей — FAN ID в 98 городов России и по всему миру.

Тульские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением паспорта болельщика на Тульском почтамте по адресу: Тула, пр. Ленина, 33 при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя. При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID.

Доставка FAN ID будет для болельщиков бесплатной. По России паспорта болельщика будут пересылаться до определенных отделений связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны — заказным регистрируемым мелким пакетом.

Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, нужно получить паспорт болельщика. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев. Fan ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать — с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
паспорт болельщикаЧемпионат Европы 2020Почта России
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Приупской в Туле сбили 13-летнего подростка
На улице Приупской в Туле сбили 13-летнего подростка
В Скуратово пьяный мужчина привел домой бездомную собаку и зарезал ее
В Скуратово пьяный мужчина привел домой бездомную собаку и зарезал ее
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.