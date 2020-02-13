Пьяная мать сбила на машине инспектора ДПС: приговор суда отменён

Кадр из видео

Тульский областной суд отменил приговор Одоевского районного суда в отношении Надежды Сидоровой, осужденной за пьяное вождение и наезд на сотрудника ГИБДД. Напомним, инцидент произошёл в июле прошлого года в Дубенском районе.

Полицейские попытались остановить Chevrolet Cruze, водитель которого совершал опасные манёвры. Управлявшая иномаркой Надежда Сидорова требование инспекторов проигнорировала. После погони машину удалось заблокировать. Около часа сотрудники ГИБДД убеждали неадекватную женщину выйти из машины. Всё это время в салоне находился полуторагодовалый сын Сидоровой.

В какой-то момент женщина резко вывернула руль и попыталась протаранить патрульную машину, чуть не задавив одного из инспекторов, который успел схватиться руками за капот. Протащив мужчину около 600 метров, нарушительница остановилась.

С учётом того, что Надежда Сидорова ранее была лишена водительского удостоверения за пьяную езду, суд приговорил её по совокупности статей к двум с половиной годами колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Осужденная была взята под стражу в зале суда. Апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда ранее вынесенный приговор отменён. Уголовное дело возвращено в суд на стадию принятия дела к производству. Судебное следствие будет проведено другим составом участников, для защиты Сидоровой предоставят другого адвоката.