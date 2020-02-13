В Музее оружия наградили лучших сотрудников КБП

12 февраля в Тульском государственном музее оружия на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню российской науки, состоялось награждение сотрудников АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».

Конструкторское бюро приборостроения — одно из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. Его коллективом разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. Предприятие является мощным научно-производственным центром, создающим системы самого современного высокоточного оружия.

Торжественная церемония награждения сотрудников предприятия, которые отличились в 2019 году, прошла в Тульском музее оружия. Собравшихся приветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

- Совсем недавно мы отмечали День Российской науки. От лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина, от себя лично и всего регионального правительства поздравляю вас с этим замечательным праздником, — отметил Валерий Шерин. — КБП исторически в своей деятельности объединяет науку и производство. Ваша работа начинается с исследований, разработок, испытаний и заканчивается серийным производством уникальной продукции.

Учёные, инженеры и разработчики КБП ежегодно выигрывают гранты, становятся лауреатами премий имени Бориса Сергеевича Стечкина, Сергея Ивановича Мосина, многих других федеральных и региональных наград.

Отрадно, что вы активно привлекаете молодежь. КБП вошло в число пилотных организаций, на базе которых по инициативе Губернатора Алексея Дюмина сформирована научно-производственная рота Тульской области. А в прошлом году представители предприятия вошли в состав научной роты Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе, созданного Министерством обороны РФ. Там ребята тоже трудятся над научно-исследовательскими проектами.

Уже 30 лет на базе КБП работает диссертационный совет по специальности «Вооружение и военная техника». За это время специалисты, которые пополнили научный корпус сотрудников, защитили более 60 диссертаций. Каждый из вас — настоящий профессионал. Своим мастерством, опытом и умением решать сложные производственные и научные задачи вы вносите существенный вклад в развитие региональной экономики и промышленности, укрепление научного и оборонного потенциала страны. Спасибо вам за самоотдачу и верность выбранному делу, спасибо за ваш труд.

Валерий Шерин вручил отличившимся сотрудникам АО «КБП» региональные награды за многолетнюю добросовестную работу. А вслед за ним оружейники получили награды от руководителя представительства госкорпорации «Ростех» по Тульской области Константина Данилова.

- Сегодня мы подводим результаты работы нашего замечательного коллектива. С Днем науки также совпало празднование 11-летия АО «Высокоточные комплексы» — холдинговой компании, объединившей ряд предприятий страны и сосредоточенной на выпуске высокоточного оружия, — подчеркнул Константин Данилов. — В настоящее время наша продукция проходит боевую пробу по России. На днях СМИ известили нас, что очередной налет был отражен нашим «Панцирем». Наша наука, наши силы и таланты нашли свое реальное применение на поле боя и не подводят. Спасибо каждому члену коллектива КБП за то, что посвятил свою жизнь благородному и очень честному делу — обороноспособности нашей страны.

Искренних теплых слов, поздравлений и пожеланий в этот день прозвучало очень много. Сотрудники предприятия получили ведомственные награды министерства промышленности и торговли, министерства обороны России. Так, согласно выписке из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью «Михаил Калашников» был награжден Дмитрий Антонов, заместитель начальника отделения, начальника отдела КБП. На предприятии он работает с 2000 года.

- КБП — это моя судьба, мой второй дом, - улыбается Дмитрий Антонов. — Я учился в ТулГУ, факультет САУ, получил специальность специалиста по ракетному вооружению. Пришел работать на профильное предприятие. У нас очень дружный коллектив, мы давно знаем друг друга, занимаемся любимым делом, поэтому я всегда с удовольствием иду на работу. У меня уже есть престижные награды и премии, и очень приятно, что мой труд оценили в очередной раз. Я горд получить «Медаль Калашникова». Сейчас в КБП много интересной работы. Хотелось бы, чтобы на предприятии по-прежнему оставалось поле для научной деятельности, было побольше разработок — современных, интересных — за которые хотелось бы браться.



Павел Миронов, Игорь Матвеев и Денис Парфенов.

Медалью «За трудовую доблесть» наградили Павла Миронова, замначальника подразделения КБП.

- На предприятии я работаю уже 20 лет, у меня и отец здесь трудился. После школы сразу решил, что пойду на кафедру «Проектирование технических и технологических комплексов», которое создали при тульком политехническом институте. Ну, а после окончания вуза — прямая дорога в КБП, — говорит Павел Миронов. — Пришел работать в отделение, где мы занимаемся разработкой комплексов вооружения. Есть ли сложности в работе? Знаете, просто ничего не дается. Но мы и ходим на работу, чтобы решать возникающие сложности и проблемы. Главное, что коллектив у нас замечательный, очень дружный, отсюда и настрой на работу всегда положительный. И с таким же настроем мы стараемся возвращаться домой. Ну, а что касается медали — награды получать всегда приятно.

Еще двух коллег Павла Миронова, с которыми он работает в одном отделении — наградили медалями «За отличие в службе в сухопутных войсках».

- В трудовой книжке у меня одна запись — КБП, я работаю здесь уже 42 года, — рассказывает Игорь Матвеев, замначальника подразделения. — Как многие мальчишки, я с детства любил военную технику, поэтому пошел учиться на специальность, с ней связанную. Всю жизнь на одном предприятии, и ни разу не пожалел, что так сложилось. Для меня работа в КБП — дело жизни. Желаю любимому предприятию сохранять тот высочайший уровень разработок, который есть на данный момент. А еще — побольше комплексов сдать в народное хозяйство, ну и помогать зарубежным странам.



- Впервые я пришел на предприятие 21 год назад, и с первого дня меня очень увлекла эта работа. Считаю, что мне очень повезло — достались опытные наставники, — говорит Денис Парфенов, замначальника подразделения. — На полигоне с первых дней отработки комплексов очень всё понравилось, приходилось и руками поработать, и головой. И сейчас не стесняемся — если что-то неисправно, сами лезем, вникаем, помогаем молодым. Теперь уже наставники — мы, и надеюсь, что молодежь воспринимает нас хорошо. Сейчас идет большой поток молодежи на завод, есть очень талантливые ребята. У нас созданы все условия для работы, сделано всё для решения поставленных задач на благо государства. Желаю всем нам и предприятию процветания!

Знаками отличия АО НПО «Высокоточные комплексы» награждены инженер-программист Вера Ватченко и замначальника отделения Анатолий Капустин.

Анатолий Сергеевич отдал предприятию 47 лет. И полученный знак отличия — не первая его награда. Так, в копилке Анатолия Капустин уже есть медаль «За трудовое отличие» за разработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», а на 90-летие КБП мужчина получил звание «Заслуженный конструктор РФ».

- В годы, когда мне нужно было выбирать профессию, шло активное освоение космоса, всё это очень привлекало, поэтому я выбрал изучать ракетостроение, — говорит Анатолий Капустин. — Институт окончил с отличием, и, конечно же, связал свою жизнь с КБП. Новые разработки, новая техника, новые люди — всё это увлекает. Много разработанных нами изделий сданы в народное хозяйство. Этим я и весь наш коллектив счастлив и горд.

- У нас в Туле тогда было два вуза — педагогический и политехнический, — рассказывает Вера Ватченко. — У меня родители учителя, я на них насмотрелась, и в педагогический не хотела (улыбается). На предприятии я с октября 1982 года. У нас на факультете САУ была женская специальность «Автоматизированные системы управления». Вот уже почти сорок лет я работаю в КБП! Для меня сегодняшнее награждение очень неожиданно и приятно. Желаю нам всем стабильности и дальнейшего развития. Чтобы всё было хорошо!