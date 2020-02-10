В Пролетарском районе автокран подмял легковушку

Фото Леры Дьячковой. vk.com/tulazest

10 февраля в Туле на улице Столетова в районе железнодорожного переезда произошло ДТП: столкнулись автокран и Lada Kalina. Авария произошла на пересечении улицы Приупской, Театрального проезда и односторонней (в этом месте) улицы Столетова.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако авария собирает пробку как в сторону ПАО «Тулачермет», так и по направлению к улице Металлургов.