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В Пролетарском районе автокран подмял легковушку
Фото Леры Дьячковой. vk.com/tulazest

В Пролетарском районе автокран подмял легковушку

ДТП на ул. Столетова собирает пробку.

10 февраля в Туле на улице Столетова в районе железнодорожного переезда произошло ДТП: столкнулись автокран и Lada Kalina. Авария произошла на пересечении улицы Приупской, Театрального проезда и односторонней (в этом месте) улицы Столетова.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако авария собирает пробку как в сторону ПАО «Тулачермет», так и по направлению к улице Металлургов.

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