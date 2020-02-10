В Киреевском районе мужчина украл чужой унитаз

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев частного дома в одном из киреевских поселков. Оставаясь незамеченным, он проник в расположенный рядом с жилищем сарай, где хранилось различное имущество.

Предположительно, преследуя цель дальнейшего сбыта, похититель унес оттуда наиболее ценное имущество, среди которого были мотоблок, шлифовальная машинка и даже унитаз.

При проведении оперативных мероприятий полицейские вышли на 39-летнего неработающего мужчину, проживавшего неподалеку от места совершения кражи. Он признался в содеянном.

Сейчас в отделе МВД ведут работу по выяснению всех деталей случившегося.