В Туле троллейбус перекрыл проспект Ленина

Вечером 10 февраля в районе станции Южная троллейбус остановился на проезжей части и перекрыл сразу две полосы движения в направлении к центру города. Из-за этого образовалась значительная пробка.

По предварительной информации, при выезде со станции водитель не рассчитал радиус поворота, из-за чего рога троллейбуса оказались в мертвой зоне и не достают до контактной сети. Кроме того, в тормозной системе закончился воздух, и поэтому колеса транспортного средства оказались заблокированы.

На момент публикации новости водитель ожидал приезда автомобиля техпомощи.