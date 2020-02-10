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В Туле троллейбус перекрыл проспект Ленина

В Туле троллейбус перекрыл проспект Ленина

От Зеленстроя в сторону центра города собралась большая пробка.

Вечером 10 февраля в районе станции Южная троллейбус остановился на проезжей части и перекрыл сразу две полосы движения в направлении к центру города. Из-за этого образовалась значительная пробка.
 
 
По предварительной информации, при выезде со станции водитель не рассчитал радиус поворота, из-за чего рога троллейбуса оказались в мертвой зоне и не достают до контактной сети. Кроме того, в тормозной системе закончился воздух, и поэтому колеса транспортного средства оказались заблокированы.
 
На момент публикации новости водитель ожидал приезда автомобиля техпомощи.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:25 +12
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