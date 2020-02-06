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Алексинский грабитель с игрушечным пистолетом грязно обматерил полицейского

Алексинский грабитель с игрушечным пистолетом грязно обматерил полицейского

Помимо разбоя мужчине вменяют оскорбление представителя власти.

В Алексине Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного 41-летнего жителя, который 31 октября прошлого года ворвался в супермаркет с игрушечным пистолетом. Следствие квалифицировало действие обвиняемого как разбой.
 
«Высказав угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и направив в сторону сотрудников магазина и посетителей игрушку, изготовленную в виде пистолета, который по внешнему виду похож на боевое оружие, пытался завладеть денежными средствами, находящимися в кассе магазина», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Кроме того, мужчине вменяется оскорбление сотрудника полиции, в адрес которого он высказал «нецензурную брань с употреблением оскорбительных и неприличных выражений».
 
Напомним, инцидент засняла камера видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, что покупатели в момент происшествия не растерялись, скрутили буяна и вызвали полицию.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:30 +8
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АлексинТульская область

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