Алексинский грабитель с игрушечным пистолетом грязно обматерил полицейского
Помимо разбоя мужчине вменяют оскорбление представителя власти.
В Алексине Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного 41-летнего жителя, который 31 октября прошлого года ворвался в супермаркет с игрушечным пистолетом. Следствие квалифицировало действие обвиняемого как разбой.
«Высказав угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и направив в сторону сотрудников магазина и посетителей игрушку, изготовленную в виде пистолета, который по внешнему виду похож на боевое оружие, пытался завладеть денежными средствами, находящимися в кассе магазина», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Кроме того, мужчине вменяется оскорбление сотрудника полиции, в адрес которого он высказал «нецензурную брань с употреблением оскорбительных и неприличных выражений».
Напомним, инцидент засняла камера видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, что покупатели в момент происшествия не растерялись, скрутили буяна и вызвали полицию.
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