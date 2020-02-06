Алексинский грабитель с игрушечным пистолетом грязно обматерил полицейского

В Алексине Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного 41-летнего жителя, который 31 октября прошлого года ворвался в супермаркет с игрушечным пистолетом. Следствие квалифицировало действие обвиняемого как разбой.

«Высказав угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и направив в сторону сотрудников магазина и посетителей игрушку, изготовленную в виде пистолета, который по внешнему виду похож на боевое оружие, пытался завладеть денежными средствами, находящимися в кассе магазина», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Кроме того, мужчине вменяется оскорбление сотрудника полиции, в адрес которого он высказал «нецензурную брань с употреблением оскорбительных и неприличных выражений».