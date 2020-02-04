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17-летний спортсмен из Тулы стал инвалидом после ДТП в Сочи
Фото автора и ОГИБДД УВД Сочи.

17-летний спортсмен из Тулы стал инвалидом после ДТП в Сочи

У парня парализована нижняя часть тела. Вместо велосипеда теперь его транспорт — инвалидная коляска.

Водитель отказался от теста на алкоголь

В феврале 2019 года 17-летний кандидат в мастера спорта Максим Кузнецов со своей командой был на сборах в Сочи. На тренировке его сбил микроавтобус Ford, за рулем которого находился житель Ставропольского края Апрес Мирзабекян.
 
Максим говорит, что в момент ДТП не нарушал правил и следовал по своей полосе. К слову, сидевший за рулем микроавтобуса мужчина отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.
 
 

Максим Кузнецов

– В тот день мы получили питание и начали организованно спускаться: четыре велосипедиста, тренер замыкающим. Я двигался вторым. Видел белый автомобиль на встречке — он остановился для поворота. Последнее, что помню, — жму на тормоза и влетаю ему в бок: он начал поворачивать прямо передо мной и перегородил дорогу.

Водитель же заявил, что столкновение с велосипедистом произошло в тот момент, когда он находился на второстепенной дороге. И утверждает, что в дорожно-транспорт­ном происшествии виноват Максим Кузнецов.
 
По словам мамы пострадавшего, спортсмен, который ехал за Максимом, подтверждает его версию — столкновение произошло именно на главной дороге, а на второстепенную микроавтобус выехал уже после ДТП. Скорость у велосипедиста на спуске была приличной — не менее 40 км/ч, поэтому и удар был силён — защитный шлем парня выглядел, словно попал под пресс.
 
 

ДТП лишило парня будущего

После аварии парня госпитализировали сначала в местную больницу, а затем из-за сложности травм перевели в краевую — Краснодарскую. В марте его транспортировали в Тулу, а оттуда — в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где Максим проходил реабилитацию вплоть до апреля 2019 г.
 
8-9 часов в день Максим выполнял специальные упражнения, преодолевая боль, слабость и головокружение. Там же, в Москве, провели операцию — из части ребра сделали межтеловые трансплантаты для позвоночника. Врачи говорили родителям, что мальчику повезло — в подобных случаях высока вероятность летального исхода. В какой-то мере его спасли защитная экипировка и молодой, тренированный организм.
 
 
Мама и папа Максима считают, что авария лишила их и сына будущего. В прошлом остались все мечты и надежды молодого человека: соревнования на первенство России по велоспорту, к которым он усиленно готовился, возможность получить звание мастера спорта и учеба в институте на тренера.
 
Раньше Максим был приписан к школе Олимпийского резерва, а теперь ему нужен круглосуточный уход. У него на позвоночнике титановые пластины, его ноги парализованы, парень страдает от сильных болей.
 

Раиса Шмакова, мама юноши

– Вместо того чтобы, как все подростки, жить полноценной жизнью, сын вынужден большую часть времени находиться в больнице или лежать дома. При этом ему постоянно нужна посторонняя помощь, чтобы переворачиваться во избежание пролежней и тромбов. Сидеть в инвалидном кресле он может непродолжительное время и только в корсете.

ДТП в корне изменило жизнь семьи Кузнецовых. Рядом с Максимом все время должен кто-то быть даже на стационарном лечении. У отца теперь нет возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Мама вышла на пенсию и, по понятной причине, возможности подрабатывать у нее нет. А траты лишь растут: лекарства, средства гигиены, правильное питание…
 

Юрий Кузнецов, отец

– Реабилитация дорогая — примерно 16−20 тысяч рублей в сутки, если проходить ее в реабилитационных центрах. Робототехника для домашнего использования — экзоскелет — стоит около 3,5 млн рублей. У нас таких денег нет.

Моральный вред оценили в 2,5 млн рублей

Родители парня подали к водителю микроавтобуса иск — как к владельцу источника повышенной опасности. Они надеются получить хоть какие-то средства, которые могли бы помочь их сыну проходить реабилитацию и не терять надежду встать на ноги.
 
Иск о компенсации морального вреда и судебных расходов рассматривала судья Центрального районного суда Тулы Юлия Владимировна Бирюкова. С Мирзабекяна взыскали 1,5 млн рублей в пользу Максима Кузнецова, по 500 тысяч рублей в пользу его родителей и еще по 300 рублей в качестве компенсации за оплату госпошлины каждому из истцов. Решение пока не вступило в силу.
 
К слову, уголовное дело по факту ДТП в Сочи тогда не возбудили. И только во время рассмотрения иска в Туле сочинская прокуратура отменила постановление местных гаишников об отказе и вернула материалы в полицию.
 
 
Этот суд для Максима и его семьи не последний. Возмещения материального вреда, в том числе прошлых и будущих затрат на лечение, придется также раз за разом требовать через суд.
 
А что до водителя, то в суде он не присутствовал: находится в ставропольском сизо — его взяли под стражу за незаконный оборот наркотиков.
Если вы имеете возможность оказать помощь Максиму, связаться с ним можно по телефону +7 (915) 69-89-771. Номер карты:
2202 2011 4749 8030 (Сбербанк).

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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